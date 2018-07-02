Петер Шмейхель: Я дуже гордий за сина, він зіграв відмінно

Колишній воротар збірної Данії Петер Шмейхель поділився враженнями від гри сина Каспера Шмейхеля у матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Хорватії (1:1).

"Я дуже гордий за сина, він зіграв відмінно, але не хочу багато говорити про нього, та й момент зараз не найкращий.

Три незабитих пенальті – це занадто багато. Неможливо на такому рівні не забивати стільки. Але у нас були проблеми з голами і в минулих матчах.

Хорватія – Данія – 1:1 (пен. 3:2) – відео голів та огляд матчу

Сьогодні ми створили достатньо моментів, але не реалізували їх. Звичайно, це засмучує, але для маленької країни, як Данія, це теж досягнення. Можливо, ми могли б пройти далі, але потрібно було зіграти трохи інакше", – цитує старшого Шмейхеля видання sport24.

Нагадаємо, Данія покинула чемпіонат світу-2018 після поразки від збірної Хорватії (1:1, пен. 3:4).

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