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Петер Шмейхель: Ганебна поведінка Неймара – це не те, що ми хочемо бачити в футболі

16:11 1380 Читать на русском
Петер Шмейхель: Ганебна поведінка Неймара – це не те, що ми хочемо бачити в футболі
Неймар / Фото з соцмереж

Колишній воротар збірної Данії Петер Шмейхель розкритикував поведінку Неймара на ЧС-2018.

"Боже мій, Неймару дали приз кращого гравця матчу з Мексикою. Потрібно, щоб ФІФА звернула увагу на його поведінку. Я можу назвати цю поведінку тільки ганебною, і ніяк інакше.

Здавалося, що він вмирає. Я думав, його покладуть на ноші, завантажать в швидку, і ми його більше ніколи не побачимо.

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Я звертаюся до ФІФА: це не те, що ми хочемо бачити в футболі. Є відеоповтори, які можуть допомогти позбавитися від цього цирку. Інфантіно був на стадіоні, їм потрібно звернути на це увагу.

На перший раз попередьте Неймара, потім видаліть. Тільки так можна навчити його", – цитує Шмейхеля видання Russia Today.

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Теги
ЧС 2018 Петер Шмейхель Неймар Неймар Бразилія Бразилія Чемпіонат світу-2018
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