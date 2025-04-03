У матчі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, що відбувся між Лос-Анджелес та Інтер Маямі, фанати команди українця продемонстрували провокаційний банер.

Лос-Анджелес переміг Інтер Маямі з рахунком 1:0 завдяки голу Ордаса на 57-й хвилині. Напруга матчу досягла піку через скандальний жест фанатів, які дещо принизили Ліонеля Мессі.

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Вболівальники Лос-Анджелеса, де виступає український гравець Артем Смоляков, вивісили плакат, на якому постать Мессі була огидно спаплюжена, а сам банер мав підпис "pessi" та смайлик клоуна.

Варто зазначити, що український захисник Лос-Анджелеса Артем Смоляков провів цей матч на лаві запасних. Матч-відповідь між командами запланований на 10 квітня у Флориді.

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