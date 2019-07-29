"Пес – переможець", – Дуелунд віддав свою медаль Суперкубка України собаці

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд ділить усі злети і падіння зі своїм домашнім улюбленцем.

Міккел Дуелунд не брав участь у матчі Суперкубка України проти Шахтаря (2:1), але свою медаль таки отримав.

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Данський легіонер Динамо опублікував у instagram миле фото, на якому його собака гордо тримає медаль тріумфатора Суперкубка України. "Пес – переможець", – підписав фото Міккел.

Нагадаємо, Дуелунд пропустив частину зборів Динамо через травму. Зараз 22-річний хавбек вже тренується з командою, але ще не готовий до виходу на поле.

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