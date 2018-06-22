Перу – Данія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Перу та Данія зустрінуться 16 червня у Саранську на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Перу – Данія відбудеться на Мордовія Арені у Саранську 16 червня о 19:00 у поєдинку групи C. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Авторитетна британська контора William Hill фаворитом поєдинку вважає Данію. Коефіцієнт на перемогу Крістіана Еріксена та компанії складає 2,40. Потенційна звитяга Перу оцінюється балом 3,10, а нічия – також 3,10.

Інша букмекерська контора – Bwin теж називає Данію фаворитами протистояння. Коефіцієнт на їхню перемогу дорівнює 2,35. Крім цього, вони менше вірять у можливу перемогу перуанців (коефіцієнт – 3,20). Імовірність нічиєї оцінюють балом 3,20.

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Нагадаємо, що збірна Перу доволі неочікувано вийшла на чемпіонат світу-2018, випередивши збірну Чилі. У плей-офф перуанці виявились сильнішими за Нову Зеландію (0:0, 2:0). До слова, востаннє команда Перу виступала на ЧС ще у 1982 році.

Що стосується Данії, то команда Харейде востаннє виступала на Мундіалі у 2010 році. У відборі до ЧС-2018 данці посіли друге місце у групі, поступившись полякам. У плей-офф підопічні Харейде здолали Ірландію (0:0, 5:1).