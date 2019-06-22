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Перу – Бразилія: онлайн-трансляція матчу 3-го туру Копа Амеріка-2019

21:55 312 Читать на русском
Перу – Бразилія: онлайн-трансляція матчу 3-го туру Копа Амеріка-2019
Перу – Бразилія: онлайн-трансляція матчу 3-го туру Копа Амеріка-2019

Збірні Перу та Бразилії поміряються силами в рамках групового етапу Кубка Америки-2019. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 
Каземіро 12’
12’ Каземіро

Матч третього туру групового етапу Копа Амеріка-2019 Перу – Бразилія стартує о 22:00 за київським часом. Поєдинок має дуже важливе значення, адже для обох команд питання виходу в плей-офф досі не вирішено. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проведе "Футбол 24".

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Стартові склади

Перу: Гальєсе – Адвінкула, Араухо, Абрам, Трауко – Тапіа, Йотун – Поло, Фарфан, Куева – Геррейро

Запасні: Каседа, Альварес, Альдо, Сантамарія, Віллакорта, Рауль Маріо, Самбрано, Претеллі, Флорес, Карільйо, Кальєнс, Гонсалес

Бразилія: Аліссон – Дані Алвес, Маркіньйос, Тьягу Сілва, Феліпе Луїс – Каземіро, Артур, Коутінью – Жезус, Фірміно, Евертон

Запасні: Едерсон, Рамос, Міранда, Нерес, Вілліан, Алекс Сандро, Мілітао, Аллан, Пакета, Рішарлісон, Фагнер

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