Бразилія знищила Перу та вийшла у чвертьфінал Копа Амеріка-2019

У матчі 3-го туру групового етапу групи А збірна Бразилії оформила вихід у плей-офф, відвантаживши п'ять м'ячів у ворота Перу.

Матч між перуанцями та бразильцями мав важливе значення, адже питання виходу з групи за два попередні тури вирішено не було. Щоправда, обидві збірні мали значну кількість очок, тож варіант проходу в плей-офф з третього місця виглядав дуже реальним – але не залізним. Так чи інакше, господарі турніру за рідних трибун грати на нічию не збиралися, а гості тримали в голові паралельну зустріч, в якій Венесуела цілком могла обійти Перу. Всім була потрібна перемога.

Підопічні Рікардо Гареки розпочали матч поактивніше, сміливо атакуючи через центр та лівий фланг. Бразильці відповідали жорсткими фолами, що приносило перуанцям штрафні: так, вже на 4-й хвилині Маркіньйос збив Герреро, а той зі стандарту подав на дальню стійку – Абраму до замикання не вистачило лічених мілісекунд. На 8-й хвилині Адвінкула розігнав контратаку та завершив її ударом метрів з 30-ти, але вийшло занадто високо. Словом, старт поєдинку не віщував для збірної Перу біди.

А вона прийшла вже на 12-й хвилині після проходу Дані Алвеса. Той на дриблінгу прошив центр та віддав передачу на правий край штрафного, звідки відбувся простріл. М'яч вилетів на кутовий, Коутінью виконав навіс, після чого сталася скидка точно на голову Маркіньйоса – той замкнув ударом у стійку, а Каземіро зіграв на добиванні. 0:1 – здавалося б, нічого страшного, але на 19-й голкіпер Гальєсе при спробі вибити сферу влучив у Фірміно, який знаходився прямо перед ним! Круглий влетів у стійку й відскочив прямо до ніг Роберту, який обіграв воротаря та забив у порожні ворота.

На 23-й хвилині Гальєсе трішки реабілітувався за свій ляп, врятувавши після прориву Евертона – той отримав розкішну передачу на хід по лівому флангу та вийшов віч-на-віч, але удар у дальній кут голкіпер парирував. Герреро відповів на цей момент ударом зі штрафного на 27-й, але м'яч пролетів над поперечкою. Втім, вже на 32-й все було завершено: Евертон отримав пас на лівий фланг, змістився у центр та метрів з 24-х пробив низом під ближню стійку – 0:3. Гальєсе втратив свій кут.

Останні 15 хвилин першого тайму пройшли за повного домінування бразильців, хоча загострити ситуацію суттєво їм вдалося лише раз – на 39-й хвилині Евертон прийняв передачу в штрафний, прибрав захисника та пробив метрів з 13-ти, але м'яч несподівано зрізався з ноги нападника. Перуанці могли покарати за марнотратство на 44-й хвилині, коли Трауко отримав розрізний пас з лівого флангу на край воротарського, звідки пройшов потужний удар в ближній кут – Аліссон врятував.

Другий тайм розпочався з тиску збірної Бразилії. Вже на 47-й хвилині господарі заробили кутовий, після подачі з якого гості програли підбирання, а Евертон на ривку втік від кількох захисників на побачення з Гальєсе – той опинився першим на м'ячі. На 52-й Коутінью отримав пас на хід та ледь не закинув сферу за комірець кіперу (той врятував, але арбітр помітив офсайд), а на 54-й сталося неминуче. Дані Алвес разом з партнерами розкатав красиву комбінацію та вийшов на ворота під кутом, пробивши у дальню дев'ятку – 0:4!

Після цього бразильці почали відверто гратися із суперником. Так, на 60-й Жезус увірвався у штрафний та пробив по центру в руки голкіперу; на 63-й Евертон з рикошетом пальнув поруч із дальньім верхнім кутом, а на на 64-й Артур вистрілив з-за меж карного майданчика – вище воріт! На 75-й Жезус знову отримав м'яч та пробив метрів з 20-ти, але м'яч знову пішов по центру в руки Гальєсе. На 80-й він ще вихід віч-на-віч запоров, однак рефері помітив у Габріеля офсайд.

Тіте почав проводити заміни, Гарека також знімав лідерів, тому цікаві моменти поступово закінчувались. В останні 10 хвилин перуанці змогли лише раз пробити по воротах (неточно), а бразильці довершили побиття. На 90-й Вілліан красивим ударом з кута карного майданчика поклав м'яч точнісінько під дальню стійку – 0:5! На 90+2-й же Гальєсе збив Жезуса, а арбітр призначив пенальті. Бути б шостому голу, але голкіпер парирував постріл Габріеля. Після цього пролунав фінальний свисток.

Таким чином, Бразилія виграла групу А, набравши 7 очок. Збірна Перу, маючи 4 залікових бали, опустилася на третє місце, очікуючи на результати матчів у групах В та С – лише після цього стане зрозумілим рейтинг третіх команд.