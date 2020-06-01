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Перспективний англійський форвард опинився у лікарні – його підрізали ножем у парку

21:44 366 Читать на русском
Перспективний англійський форвард опинився у лікарні – його підрізали ножем у парку
Вілла Парк / Getty Images

Юний нападник бірмінгемської Астон Вілли Бредлі Янг став жертвою розбійного нападу минулої п'ятниці.

17-річний форвард отримав ножове поранення під час прогулянки в парку, повідомляє The Athletic.

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Янг був госпіталізований після нападу неподалік футбольних полів у Соліхаллі. Життю таланта нічого не загрожує, він іде не поправку в лікарні. Поліція Західного Мідленда відрапортувала, що затримала трьох нападників. Вони вийшли під заставу та перебуватимуть на свободі до кінця місяця.

Бредлі Янг ще не дебютував за основу Астон Вілли та захищає кольори команди U-18. У нинішньому сезоні в його активі 15 матчів у Прем'єр-лізі 18-річних, у яких забив 4 м'ячі та оформив 1 асист.

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Теги
Англія Астон Вілла Астон Вілла
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