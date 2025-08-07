Улюблене місто: Патра. Я там народився і маю багато спогадів із дитинства.

Страва або смак із дитинства, до якого хочеться повертатися: Спагеті болоньєзе.

Кіно чи книжки: Кіно.

Активний чи пасивний відпочинок: Активний.

Найризикованіша річ, яку ви коли-небудь робили: Політ на повітряній кулі.

Найважливіша дата у вашому житті: День, коли я підписав свій перший професійний контракт із футбольним клубом.

Перша зарплата, на що її витратили: Першу зарплату я віддав родині.

Атмосфера у вашій новій команді одним словом: Сімейна.

Мем або жарт про спорт, який вас миттєво смішить: Коли новачки в команді мають співати або танцювати – це завжди смішно.

Курйозний або незручний момент на полі, який досі пам’ятаєте: Матч шкільного чемпіонату зі своєю шкільною командою.

Найемоційніша перемога у кар’єрі: Перемога у півфіналі Кубка Греції з АЕКом і вихід у фінал.

Найболючіша поразка – і як вона на вас вплинула: Поразка у чвертьфіналі минулого року проти Анортосіса. Стадіон був повний, і ми розчарували наших уболівальників – це сильно зачепило.

Стадіон, на якому мрієте зіграти: Стадіон ОАКА – у складі національної збірної.

Якби створювали власний футбольний клуб – яким би він був: Зі справжнім командним духом у роздягальні, пристрастю і бійцівським характером на полі.

Футбольний кумир серед тренерів або гравців: Мені подобається характер і мислення тренера Луїса Енріке.

Найважливіше, що ви дізналися про себе завдяки футболу: Футбол навчив мене багатьом речам, але найголовніше – ніколи не обмежувати себе.

Якби не футбол – яку професію обрали б: Хотів би стати пілотом.

Цитата або принцип, який тримає вас у формі: Ніколи не здавайся, – сказав Стамуліс для YeSport.

Нагадаємо, що в червні Верес офіційно підписав контракт із 24-річним правим захисником Константіносом Стамулісом з Анортосіса. Він став першим грецьким гравцем в історії рівненського клубу. Контракт буде чинним два роки. Стамуліс – вихованець афінського АЕКа, у своїй кар’єрі також виступав за Ламію, Отеллос і Анортосіс.

