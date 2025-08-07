"Першу зарплату віддав родині": історичний новачок Вереса – про співи новачків, гру шкільного чемпіонату та власний клуб
Правий захисник Вереса Константінос Стамуліс відповів на запитання анкети.
Улюблене місто: Патра. Я там народився і маю багато спогадів із дитинства.
Страва або смак із дитинства, до якого хочеться повертатися: Спагеті болоньєзе.
Кіно чи книжки: Кіно.
Активний чи пасивний відпочинок: Активний.
Найризикованіша річ, яку ви коли-небудь робили: Політ на повітряній кулі.
Найважливіша дата у вашому житті: День, коли я підписав свій перший професійний контракт із футбольним клубом.
Перша зарплата, на що її витратили: Першу зарплату я віддав родині.
Атмосфера у вашій новій команді одним словом: Сімейна.
Мем або жарт про спорт, який вас миттєво смішить: Коли новачки в команді мають співати або танцювати – це завжди смішно.
Курйозний або незручний момент на полі, який досі пам’ятаєте: Матч шкільного чемпіонату зі своєю шкільною командою.
Найемоційніша перемога у кар’єрі: Перемога у півфіналі Кубка Греції з АЕКом і вихід у фінал.
Найболючіша поразка – і як вона на вас вплинула: Поразка у чвертьфіналі минулого року проти Анортосіса. Стадіон був повний, і ми розчарували наших уболівальників – це сильно зачепило.
Стадіон, на якому мрієте зіграти: Стадіон ОАКА – у складі національної збірної.
Якби створювали власний футбольний клуб – яким би він був: Зі справжнім командним духом у роздягальні, пристрастю і бійцівським характером на полі.
Футбольний кумир серед тренерів або гравців: Мені подобається характер і мислення тренера Луїса Енріке.
Найважливіше, що ви дізналися про себе завдяки футболу: Футбол навчив мене багатьом речам, але найголовніше – ніколи не обмежувати себе.
Якби не футбол – яку професію обрали б: Хотів би стати пілотом.
Цитата або принцип, який тримає вас у формі: Ніколи не здавайся, – сказав Стамуліс для YeSport.
Нагадаємо, що в червні Верес офіційно підписав контракт із 24-річним правим захисником Константіносом Стамулісом з Анортосіса. Він став першим грецьким гравцем в історії рівненського клубу. Контракт буде чинним два роки. Стамуліс – вихованець афінського АЕКа, у своїй кар’єрі також виступав за Ламію, Отеллос і Анортосіс.
