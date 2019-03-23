Перша ліга: СК Дніпро-1 переграв Металіст 1925, перша перемога Кучука з Рухом, поразка Волині від Авангарда

Перша ліга повернулася після зимової паузи та подарувала любителям футболу декілька цікавих матчів та справжню феєрію червоних карток.

Перша ліга, 19-й тур

Колос Ковалівка – Прикарпаття – 3:1

Голи: Бондаренко, 16, 35, Морозко, 84 – Конколняк, 37

Вилучення: Ковальчук, 37, Кузьмін, 68, Квасний, 77

Рух – Балкани – 1:0

Гол: Никитюк, 65

Волинь – Авангард – 0:1

Гол: Кірієнко, 75

Вилучення: 58 (?), Сухаров, 89 (друга жовтка картка)

Металіст 1925 – СК Дніпро-1 – 1:2

Голи: Жданов, 10 – Куліш (пен.), 28, Кузик, 49

Вилучення: Гранкін, 29

Колос з Ковалівки без надзусиль обіграв Прикарпаття. Гості зустрічі догравали матч увісьмох. У першому таймі пряму червону отримав Ковальчук, а по перерві "відзначилися" червоними картками Кузьмін та Квасний. У підсумку 3:1 – звитяга Колоса над знекровленим Прикарпаттям.

Рух вдома мінімально переміг Балкани у першому офіційному матчі Леоніда Кучука на тренерському містку винниківського клубу. Єдиний гол у зустрічі до свого активу записав Никитюк на екваторі другого тайму.

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Авангард на виїзді здолав Волинь у надпринциповому матчі. Гол за краматорців забив Никитюк.

У центральному матчі 19-го туру Першої ліги зустрічалися Металіст 1925 та СК Дніпро-1. Обидва клуби йдуть у верхній частині таблиці й претендують на вихід в УПЛ. Першими вперед вийшли господарі в дебюті зустрічі. Дніпряни спершу відігралися зусиллями Куліша, який реалізував пенальті, а по перерві Кузик встановив перевагу гостей. Металіст 1925 намагався відігратися та чинити тиск у другому таймі, проте зробити це було вкрай складно, адже харків'яни грали вдесятьох після вилучення Гранкіна. Матч в підсумку завершився мінімальною перемогою СК Дніпро-1 з рахунком 2:1.

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