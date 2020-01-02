"Першого місяця за порушення ПДР наштрафували на 1000 євро", – Яремчук про життя у Бельгії

Український легіонер бельгійського Гента Роман Яремчук пригадав, як свого часу адаптовувався до життя в Бельгії і з якими проблемами стикався.

"Перша з них – проблеми із дорожньою поліцією. Штрафували за порушення правил дорожнього руху. Перший місяць, коли отримував зарплату, побачив, що мене оштрафували на 1000 євро! Десь перевищив швидкість. А тоді поставив у машину таку штуку, яка показує, де стоять камери. Бельгійці мені підказали. Зараз я відпочиваю – жодного штрафу!

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Іншою проблемою було незнання англійської, яка є розмовною мовою в команді Гент. Нею із футболістами спілкується керівництво клубу і тренерський штаб. Коли я приїхав – моя англійська була на рівні "Кока-Кола", "Фанта", "Спрайт". Тож коли зі мною хотів поговорити тренер, на базу приходила моя вчителька і працювала перекладачем між нами. Сьогодні у мене не ідеальна англійська, але розумію все, що потрібно. Цього достатньо.

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Досить дорогою у Бельгії, порівняно з Україною, є і комуналка. Усі комунальні послуги за місяць обходяться нам у 600 євро (йдеться про 3-кімнатну квартиру на 90 квадратних метрів – прим.). При тому лише Інтернет і мобільний телефон за місяць витягають із кишені 260 євро", – розповів Яремчук в інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, український форвард приєднався до Гента у серпні 2017 року. Саме Яремчук є найкращим бомбардиром "буйволів" у поточному сезоні, маючи у своєму активі 14 забитих м'ячів.

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