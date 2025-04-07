У матчі Пайсанду – Атлетіко Паранаенсе вболівальники стали свідками того, який вигляд має в дії останнє оновлення правил, що стосуються затягування часу. За рахунку 2:1 на користь своєї команди воротар гостей Мікаель утримував м'яч протягом 13 секунд – набагато більше за новий ліміт у 8 секунд. Суддя дав свисток, але замість того, щоб призначити вільний удар за старим правилом, він здивував усіх – особливо Мікаеля – призначивши кутовий удар на користь Пайсанду.

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Мікаель спочатку здавався геть збитим з пантелику, не розуміючи, що він зробив не так. Але рішення було ясним: згідно з новим регламентом, воротарі повинні ввести м'яч у гру після закінчення 8 секунд утримування його в руках. На щастя для Мікаеля і Атлетіко Паранаенсе, кутовий не призвів до голу, і гра закінчилася з рахунком 2:1 на їхню користь.

Зміна цього правила є частиною випробувального періоду, який проходить у деяких змаганнях, включно з другим дивізіоном Бразилії. Очікується, що правило буде повністю реалізовано в наступному сезоні і буде представлено на Клубному чемпіонаті світу цього літа. Його мета – прискорити гру й уникнути моментів, коли воротарі навмисно затягують час.