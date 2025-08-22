Хавбек Кальярі Якуб Янкто вирішив повісити бутси на цвях і розповів, що підштовхнуло його до такого рішення.

Якуб Янкто оголосив про завершення кар'єри у 29 років. Про це повідомляє RMC Sport. Хавбек у 2023 році зробив камінг-аут.

Сенсація АПЛ офіційно підписав опальну зірку Ювентуса – туринці продали хавбека вдвічі дешевше

"Я зазнав серйозної травми – повністю пошкоджені зв'язки гомілкостопу. Я намагався впоратися з цим і протриматися цей рік, але це виявилося неможливим.

Для мене найголовніше – моя дитина, з якою я не міг бачитися так часто. Я хотів це змінити, адже сім'я – одна, і прагнув бути поруч із сином у Празі. Тому вирішив переїхати та завершити кар'єру. Дякую всім за підтримку, я вам дуже вдячний", – розповів гравець.

Якуб Янкто виступав за Удінезе, Асколі, Сампдорію, Хетафе, Спарту Прагу, а останнім його клубом був Кальярі. Він також викликався до збірної Чехії, за яку відіграв у 45 матчах, забивши чотири голи.

Полісся проти "мрії Буткевича": тріумфатор Мілана, легенди, найкращий форвард Італії, рай за 500 млн – це все Фіорентина