Форвард МЮ та збірної Португалії Кріштіану Роналду попри невдачі на футбольному полі може похизуватись супердосягненням у соціальних мережах.

37-річний футболіст став першою людиною в історії, яка перетнула позначку у 500 мільйонів підписників в Instagram, повідомляє Evening Standard.

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Роналду у цій соцмережі ділиться з підписниками сімейними фото та кадрами з матчів як збірної, так і клубу. Нещодавно португалець опублікував спільне зображення з Ліонелем Мессі, яке набрало понад 36 мільйонів вподобайок, ставши другим найпопулярнішим в Instagram.

Найближчим "переслідувачем" Кріштіану за кількістю підписників є той-таки аргентинець – 376 мільйонів на момент публікації цієї новини.

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