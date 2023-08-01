Перший українець у Чемпіоншипі після Реброва, трансферна сага Мбаппе, чи повернеться Яремчук в УПЛ?
1 серпня 23:06 - Читать на русском
"Футбол 24" підготував дайджест останніх новин зі світу футболу.
Форвард шотландського Хіберніана Микола Кухаревич став першим українцем, який захищатиме кольори валлійського клубу.
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Колишній форвард Руху підписав зі Суонсі, який виступає в англійському Чемпіоншипі – другому за престижністю дивізіоні Англії. Також у дайдежсті про можливе повернення Романа Яремчука до України і трансферна сага із Кіліаном Мбаппе.
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