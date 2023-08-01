Форвард шотландського Хіберніана Микола Кухаревич став першим українцем, який захищатиме кольори валлійського клубу.

У Іспанії з'явиться український топ-дует, Зінченка тролять партнери, а Мудрика – тренер

Колишній форвард Руху підписав зі Суонсі, який виступає в англійському Чемпіоншипі – другому за престижністю дивізіоні Англії. Також у дайдежсті про можливе повернення Романа Яремчука до України і трансферна сага із Кіліаном Мбаппе.