"Іллі можу побажати тільки подальших успіхів кар’єрних, щоб у нього міцна сім’я була, наскільки я знаю, він зі своєю дружиною ще зі школи зустрічається. Бажаю, щоб в нього через якийсь час народилися сини чи доньки. Можливо, теж стали талановитими футболістами в майбутньому. А професійно, я впевнений, що він досягне тих цілей, які він хоче. Хочеться побажати йому, звичайно, за збірну хороших, успішних матчів. Якщо перейде в топ-клуб, бажаю виграти топ-чемпіонат і Лігу чемпіонів.

Найголовніше, щоби закінчилась війна, тоді і в нього буде можливість легше приїжджати додому в Україну, і у всіх нас буде можливість побачити його в Європі. Може, колись запросить мене Ілля на якийсь матч, або ж я сам придбаю квиток. Але, я впевнений, що колись я однозначно потраплю на якийсь матч за його участю. Мабуть, спробую десь з ним зустрітися, сфотографуватися чи отримати від нього автограф.

Це вже мої мрії, а я бажаю, щоб він досягнув своїх. Дуже важливо, щоб не було травми. Якщо в нього все буде добре, не буде пошкоджень, то однозначно в нього є всі якості для того, щоб грати в майбутньому, назва не важлива – Ліверпуль, Реал, Баварія, Барселона, ПСЖ (розмова відбулась 23 липня, до офіційного оголошення трансферу в Париж – прим. Футбол 24). Я і всі фахівці, які з ним працювали, тільки підтвердять, що він достойний цього.

Знаєте, ще одна із таких мрій… Колись італійський захисник Фабіо Каннаваро отримав "Золотий м’яч". Захисники дуже рідко отримують його, здебільшого це Роналду, інші атакувальні гравці. Раптом він такий захисник, що через три-п’ять років, як Фабіо Каннаваро, отримає "Золотий м’яч"? Все може бути в житті, нічого нереального не буває", – сказав Теплицький для Tribuna.

Нагадаємо, 12 серпня Ілля Забарний перейшов до французького ПСЖ. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 63 мільйони євро з можливими бонусами.

