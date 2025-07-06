Перший наставник капітана Динамо Віталія Буяльського, Валерій Катальчук, поділився думками щодо того, чому його вихованець не має великого попиту в збірній України.

"Дуже часто бувало таке, що Віталік отримує виклик в збірну – відразу травма. Я телефонував йому, питав, а він мені: "Травмований. Травмований. Травмований". Якесь лихо, може треба в церкву піти, свічку поставити.

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Ось зараз збірну України очолює Ребров. А коли Ребров тренував Динамо, то ставив Буяльського нижче в півзахисті, аби той м’яч відбирав. Але Віталік – не такий футболіст, йому треба грати попереду. Коли Динамо очолив Олександр Хацкевич, то він став використовувати Буяльського ближче до атаки, і все – відразу інша картина", – сказав Катальчук в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що з 2017 року Віталій Буяльський провів за збірну України 13 матчів, сумарно провівши на полі всього 301 хвилину. У минулому сезоні Буяльський відіграв 40 поєдинків за Динамо, у яких відзначився 7 голами та 10 асистами.

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