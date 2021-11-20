"Хороша гра з нашого боку і, на мій погляд, найголовніше – ми бачили команду, яка билася один за одного, і, зрештою, такий хороший рахунок для нас.

Скандал з пенальті та несподівана поразка луганців у відеоогляді матчу Львів – Зоря – 2:1

У нас була ідеальна гра? Поки не можу сказати. Треба подивитися. У грі в обороні – так. Перший тайм, мабуть, була ідеальна гра. Тому що нічого не дали створити біля наших воріт і мали моменти зробити рахунок не лише 2:0, а й 3:0 та 4:0", – поділився Дулуб в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Львів несподівано переграв Зорю (2:1) та піднявся на 11 місце у турнірній таблиці, Зоря ж залишилась третьою.

Зоря втратила переможну серію, поступившись Львову – арбітр вкрав у луганців пенальті, але вони не награли на 3 очки