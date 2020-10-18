Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл у матчі 5 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Початок матчу склався для команди Сульшера жахливо через курйозний автогол Шоу. Ще до перерви "червоні дияволи" відігралися завдяки зусиллям Магуайра.

Челсі з голами Вернера і Хаверца не втримав перемогу над Саутгемптоном, Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл

Манчестер Юнайтед кинувся перемагати у другому таймі, але навіть Бруну Фернандеш примудрився вперше не реалізувати пенальті в Англії. Гості зібралися і знищили "сорок" за десять фінальних хвилин – 4:1.