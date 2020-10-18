Перший промах Фернандеша з пенальті і курйозний автогол Шоу у відеоогляді матчу Ньюкасл – МЮ – 1:4
10:56 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл у матчі 5 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
завершено
Харрі Магуайр 23’
Бруну Фернандеш 86’
Арон Ван-Біссака 90’
Маркус Рашфорд 90+6’
23’ Харрі Магуайр
86’ Бруну Фернандеш
90’ Арон Ван-Біссака
90+6’ Маркус Рашфорд
Початок матчу склався для команди Сульшера жахливо через курйозний автогол Шоу. Ще до перерви "червоні дияволи" відігралися завдяки зусиллям Магуайра.
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Манчестер Юнайтед кинувся перемагати у другому таймі, але навіть Бруну Фернандеш примудрився вперше не реалізувати пенальті в Англії. Гості зібралися і знищили "сорок" за десять фінальних хвилин – 4:1.
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