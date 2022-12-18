Збірна Аргентини не тямить від щастя після перемоги у фіналі Мундіалю над Францією.

Аргентина переграла Францію в серії пенальті після нічиєї в основний і додатковий час. Мессі вперше став чемпіоном світу. Ліонеля визнали найкращим гравцем Мундіалю-2022. Капітан спершу поцілував омріяний кубок, а потім підійняв його над головою поруч зі всією командою.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті

До святкування приєдналися сім'ї тріумфаторів, а Серхіо Агуеро, який вже завершив кар'єру, радів разом з колишніми партнерами. Аргентинці отримали нагороду з рук важливих гостей фіналу – президента ФІФА Джанні Інфантіно та еміра Катару Таміма Аль Тані.

The moment when a dream becomes reality #FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022