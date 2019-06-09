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Перший пенальті в ворота Чорноморця – не футбольний, – екс-арбітр ФІФА Ступар

11:07 306 Читать на русском
Перший пенальті в ворота Чорноморця – не футбольний, – екс-арбітр ФІФА Ступар
Віталій Романов / Динамо Киев от Шурика

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар прокоментував суддівство Віталія Романова, який в матчі між ковалівським Колосом і Чорноморцем призначив відразу три одинадцятиметрових у ворота одеситів.

57’ Віталій Гавриш
63’ Віталій Гавриш
 
57’ Віталій Гавриш
63’ Віталій Гавриш

"У Ковалівці арбітр Романов призначив у ворота Чорноморця три одинадцятиметрових, перший з яких – не футбольний.

Три пенальті Колоса у відеоогляді матчу за місце в УПЛ із Чорноморцем

М'яч був вгорі, нападник намагався махнути ногою по м'ячу, а захисник просто в цей м'яч не влучив і зачепив ногу опонента. Ігровий епізод, який Романов розсудив дуже суворо. На щастя, Колос з того пенальті не забив гол.

Одинадцятиметрові ж, призначені в другому таймі – справедливі. І їх ковалівці вже реалізували", – цитує експерта UA-Футбол.

Нагадаємо, що Колос обіграв Чорноморець і здобув путівку в УПЛ завдяки дублю Віталія Гавриша.

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Теги
Чорноморець Чорноморець Мирослав Ступар Мирослав Ступар Віталій Романов Колос - Чорноморець Арбітри
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