Перший пенальті в ворота Чорноморця – не футбольний, – екс-арбітр ФІФА Ступар

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар прокоментував суддівство Віталія Романова, який в матчі між ковалівським Колосом і Чорноморцем призначив відразу три одинадцятиметрових у ворота одеситів.

"У Ковалівці арбітр Романов призначив у ворота Чорноморця три одинадцятиметрових, перший з яких – не футбольний.

Три пенальті Колоса у відеоогляді матчу за місце в УПЛ із Чорноморцем

М'яч був вгорі, нападник намагався махнути ногою по м'ячу, а захисник просто в цей м'яч не влучив і зачепив ногу опонента. Ігровий епізод, який Романов розсудив дуже суворо. На щастя, Колос з того пенальті не забив гол.

Одинадцятиметрові ж, призначені в другому таймі – справедливі. І їх ковалівці вже реалізували", – цитує експерта UA-Футбол.

Нагадаємо, що Колос обіграв Чорноморець і здобув путівку в УПЛ завдяки дублю Віталія Гавриша.