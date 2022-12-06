Перший матч Ювентуса у 2023 році: схема 3-5-2, Погба – у старті
Схоже, з переходом Ювентуса на нову схему 4-2-3-1 доведеться почекати.
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі під час ЧС-2022 готується до першого матчу своєї команди у 2023 році. 4-го січня "стара синьйора" має зіграти на виїзді з Кремонезе в рамках 16 туру чемпіонату Італії.
К'єза – десятий номер: Аллегрі змусить Ювентус грати за новою схемою
Як інформує Gazzetta dello Sport, Аллегрі вже визначився зі схемою та орієнтовним стартовим складом своєї команди. Так, вперше у сезоні 2022/23 на поле має вийти Поль Погба, який відновився після травми і зараз набирає форму.
Повідомляється, що поруч із французом у півзахисті мають з'явитися Мануель Локателлі та Адрієн Рабйо.
Раніше та сама Gazzetta dello Sport повідомляла, що Аллегрі відмовиться від схеми 3-5-2 на користь 4-2-3-1. Передбачалося, що у цій формації Федеріко К'єза гратиме "десятку".
Після 15 турів Серії А Ювентус посідає третю сходинку у турнірній таблиці.
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