Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі під час ЧС-2022 готується до першого матчу своєї команди у 2023 році. 4-го січня "стара синьйора" має зіграти на виїзді з Кремонезе в рамках 16 туру чемпіонату Італії.

К'єза – десятий номер: Аллегрі змусить Ювентус грати за новою схемою

Як інформує Gazzetta dello Sport, Аллегрі вже визначився зі схемою та орієнтовним стартовим складом своєї команди. Так, вперше у сезоні 2022/23 на поле має вийти Поль Погба, який відновився після травми і зараз набирає форму.

Повідомляється, що поруч із французом у півзахисті мають з'явитися Мануель Локателлі та Адрієн Рабйо.

Раніше та сама Gazzetta dello Sport повідомляла, що Аллегрі відмовиться від схеми 3-5-2 на користь 4-2-3-1. Передбачалося, що у цій формації Федеріко К'єза гратиме "десятку".

Після 15 турів Серії А Ювентус посідає третю сходинку у турнірній таблиці.

Ювентус у найбільшому скандалі в історії кальчо: хрещений батько Моджі, обшуки у Златана і "викрадення" арбітра