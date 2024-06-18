Скаут Наполі відвідав матч першого туру Євро-2024 між Україною та Румунією (0:3), щоб особисто переглянути гру 26-річного українського форварда, повідомляє BurBuzz.

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Нагадаємо, що навколо Довбика і без того вистачає "покупців" – Атлетіко, Барселона, Арсенал, італійські гранди. Фаворитом на підписання форварда є Атлетіко. "Матрацники" досягли принципової домовленості з Артемом, однак перемовини з Жироною – далекі до завершення.

До слова, минулого сезону Довбик провів за Жирону 39 матчів у всіх офіційних турнірах, де забив 24 голи та віддав десять асистів. Українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги, завоювавши титул Пічічі.

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