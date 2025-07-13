Товариський матч Ліверпуля проти Престона пройшов під знаком пам’яті Діогу Жоти та його брата.

Ліверпуль розпочав підготовку до сезону 2025/2026. У першому контрольному матчі команда Арне Слота впевнено переграла Престон з рахунком 3:1. Голи у складі "червоних" забили Бредлі, Нуньєс і Гакпо.

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Це була перша гра команди після трагічної загибелі Діогу Жоти. Нагадаємо, португалець разом із братом загинув внаслідок жахливої ДТП в Іспанії. Поєдинок пройшов у зворушливій атмосфері, присвяченій пам’яті Жоти та його брата. Перед стартовим свистком команди вшанували їх хвилиною мовчання. Відповідне відео виклав офіційний акаунт Ліверпуля в соцмережі Х.

We’ll never forget you ️ pic.twitter.com/IWpvPg9yuR — Liverpool FC (@LFC) July 13, 2025

Футболісти Ліверпуля святкували свої голи у стилі Жоти – з імітацією гри на приставці та іншим характерним жестом, який був фірмовим для португальця.

Після фінального свистка гравці Ліверпуля та тренери разом із фан-сектором виконали чант на честь свого партнера: "Oooh his name is Diogooo" вшановуючи пам’ять про Жоту.

Oooh his name is Diogooo



Truly special moments at full-time ️ pic.twitter.com/bjl0Iwi3To — Liverpool FC (@LFC) July 13, 2025

Сам матч з точки зору безпосередньо футболу був визначальним хіба що дебютами новачків Ліверпуля – на полі з’явилися Гіоргі Мамардашвілі, Фредді Вудман, Мілош Керкез та Джеремі Фрімпонг. Рекордне придбання "червоних" – Флоріан Вірц – до заявки на матч не потрапив.

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