ПСВ та Уніон Сент-Жилуаз зійшлися в одному з матчів-відкриттів основного етапу Ліги чемпіонів 2025/26. Результат і звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Дербі Бенілюкса було одним з 2 матчів, які відкривали основний етап Ліги чемпіонів 2025/26. ПСВ виглядав фаворитом, але всі прогнози були розбиті.

Вже на старті зустрічі у ворота "фермерів" призначили пенальті. Форвард Пепі прийшов допомагати у власному карному майданчику, але замість цього вліпив по коліну захисника суперників Берджесса. Канадець Еммануель Девід, який жахав збірну України у літньому спарингу, чітко реалізував 11-метровий.

Ще до перерви Ель Хадж подвоїв перевагу Уніона, скориставшись провалом в центральній зоні ПСВ. Нідерландці в другому таймі не спромоглися натякнути на камбек. Більше того, на 81-й хвилині Кевін Мак Аллістер (брат Алексіса – зірки Ліверпуля) довів рахунок до розгромного.

Гол престижу для ПСВ оформив Рубен ван Боммель, який також має зіркового родича – батька Марка. Втім, нідерландцям довелося миритися з провалом в рідних стінах.

