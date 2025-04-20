Ліверпуль дотиснув Лестер наприкінці гостьової зустрічі та наблизився до дострокового оформлення чемпіонського титулу. Єдиний і переможний м'яч забив Трент Александер-Арнольд, цей гол став для нього 23-м у його професійній кар'єрі.

Ліверпуль дотиснув Лестер завдяки голу Трента – "лисиці" офіційно вилетіли з АПЛ

Однак у цього взяття воріт є одна особливість. Трент забив цей м'яч "неробочою" лівою ногою! 22 інші м'ячі він забив "робочою" правою. Уже тільки з цієї причини вам варто подивитися відеоогляд цієї зустрічі.