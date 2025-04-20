Перший гол Трента "неробочою" ногою у відеоогляді матчу Лестер – Ліверпуль – 0:1
22:46 - Читать на русском
Ліверпуль здолав Лестер у матчі 33-го туру АПЛ (1:0). Дивіться гол та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Ліверпуль дотиснув Лестер наприкінці гостьової зустрічі та наблизився до дострокового оформлення чемпіонського титулу. Єдиний і переможний м'яч забив Трент Александер-Арнольд, цей гол став для нього 23-м у його професійній кар'єрі.
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Однак у цього взяття воріт є одна особливість. Трент забив цей м'яч "неробочою" лівою ногою! 22 інші м'ячі він забив "робочою" правою. Уже тільки з цієї причини вам варто подивитися відеоогляд цієї зустрічі.
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