Кривбас і Львів поділили очки (0:0) у 3-му турі УПЛ. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Матч на НСК Олімпійський складно назвати видовищним. Команди лічені рази загострювали ситуацію біля воріт суперника. Ближчим до успіху був Львів, але Назарій Нич не влучив у дальній кут.

Львів на очах Петракова розписав нічию з Кривбасом – команда Юрія Вернидуба не забила у третьому матчі поспіль

У другому таймі стало ще гірше. Про що говорити, якщо у відеоогляд не потрапив жоден епізод другої 45-хвилинки. Олександр Петраков, який був присутнім на грі, навряд чи залишився задоволений побаченим.

Логічні 0:0 – і Кривбас, і Львів набрали перше очко в УПЛ 2022/23. Львів'янам для цього знадобилося два матчі, криворіжцям – три. Команда Юрія Вернидуба досі не забила жодного м'яча.