Минай та Колос розійшлись миром у матчі 3-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.

Минай вже на 4 хвилині повів у рахунку: Золотов помилився при перехопленні дальньої передачі, чим скористався Кулієв, який невимушено переграв голкіпера.

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Колос відповів голом Оріховського з пенальті. Через 4 хвилини вже Минай заробив 11-метровий, але Вишневський влучив у стійку. У другому таймі Колос мав більше моментів, але жодна з команд не змогла виявити сильнішого.