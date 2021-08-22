У 2-му турі іспанської Ла Ліги Атлетік Більбао розійшовся миром із Барселоною. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Принципові опоненти обмінялися моментами вже в дебюті зустрічі. На випад "блаугранас" із ударом Брейтвейта над воротами з меж штрафного баски відповіли потужним пострілом Сансета в перекладину.

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Та рахунок господарі відкрили лише на 50-й хвилині. Це Муньяїн класно подав кутовий, а Іньїго Мартінес виграв боротьбу на ближній стійці й головою відправив м'яч під дальню. Врятував Барселону Мемфіс Депай. Нідерландець отримав пас від Серхі, увійшов до карної зони "левів" і розрядив гармату в ближній кут.

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