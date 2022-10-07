"Ми розпочали дуже погано, перші 10 хвилин були для нас дуже жахливими. Ми не могли грати у свій футбол, а СК Дніпро-1 постійно атакував і не давав нам простору. Вже на 5-й хвилині пропустили, що створило нам проблеми. Але потім ми зібралися, почали пресингувати й створювати моменти.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: СК Дніпро-1 подарував Україні мізер, конкуренти стараються

Після того, як ми зрівняли рахунок, відчули впевненість у своїх силах. Це надало нам наснаги, команда відчула, що може грати, як завжди. Другий тайм ми розпочали дуже добре, одразу забили і могли забивати ще. У таких моментах наші гравці зазвичай вирішують ситуацію на свою користь, але цього разу не сталося. Вважаю, що гра була дуже змістовною і все було дуже добре.

Момент, коли арбітр міг призначити пенальті? Так, таке трапляється, але це футбол. Ми повинні бути сконцентрованими на власній грі та на тому, що ми можемо зробити у майбутньому. Нам вдалося заспокоїтися. Ми могли забити ще три м'ячі, але треба пам'ятати, що ми граємо у другому дивізіоні Швейцарії, а СК Дніпро-1 вважається однією з найсильніших команд України. Ми зробимо зі всього висновки і будемо грати ще краще", – цитує Манджаратті сайт дніпрян.

Матч-відповідь між командами з Ліхтенштейна та України відбудеться у четвер, 13 жовтня. Вчорашня зустріч завершилась нічиєю 2:2.

СК Дніпро-1 не обіграв Вадуц у матчі Ліги конференцій – травма до сліз, гол плюс пас Довбика і провал оборони