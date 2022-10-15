Валенсія та Ельче розійшлись миром у матчі 9-го туру Ла Ліги, а Едінсон Кавані забив перші голи в чемпіонаті за "кажанів". Дивіться відео голів та огляд поєдинку Валенсія – Ельче на Футбол 24.

Валенсія активно почала гру, але пропустила на 30 хвилині. Мамардашвілі кулаком влетів у суперника, а Мілья реалізував пенальті. Кавані відповів тим самим, забивши з 11-метрового після фолу на Гайї. Перед перервою уругваєць оформив дубль, випередивши голкіпера. Втім, Ельче врятував нічию – Мілья також оформив дубль.

Валенсія розписала нічию з Ельче попри дубль Кавані, Жирона на 12-й компенсованій хвилині врятувалася від поразки Кадісу

Таким чином, Валенсія набрала 14 очок та розташувалась на сьомому місці, а Ельче з 3 пунктами залишився на дні турнірної таблиці.