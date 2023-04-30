"Вважаю, що закономірний результат – нічия. Ми створили непогані моменти, але у суперника була перевага у контролі м'яча. Вони створили по одному небезпечному моменті в кожному з таймів, де ми не впоралися зі стандартами.

Минай – Металіст 1925 – 1:1 – відео голів та огляд зустрічі

Але перші 30 хвилин у нашому виконанні були провальними. Ми знали, що вони добре контролюють м'яч, у них хороші технічні гравці. Хотіли силою обіграти цю команду. Але на хлопців тиснув результат. Перед грою я їх не впізнав.

Керівництво все робить для того, аби ми перемагали. Мотивує хлопців, заборгованостей у нас немає, в колективі – повний порядок. Але хвилювання досвідчених гравців – я йому здивувався. Після замін гра змінилася. Гравці, що вийшли на поле, посилили гру. Добре в підсумку, що ми зіграли внічию. Перші 30 хвилин треба розібрати, проаналізувати, бо психологія виходить на перший план. Не фізика, а саме психологія. Ми раніше бачили розкутішу команду.

Я не можу сказати, що нам не вистачає кількісно гравців. Готувалися до матчу двадцятеро польових футболістів і три воротарі. Гравців достатньо, але хочеться більше креативу на флангах. Колектив у нас хороший, працюємо далі. Залишилося сім турів. Працюємо, стараємося, щоб залишитися в лізі і на наступний сезон", – цитує Шарана офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, після 23-х турів закарпатці у турнірній таблиці УПЛ йдуть тринадцятими, набравши 23 очки.

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