"Від матчу з Албанією дещо змішані емоції, тому що гра була дуже важкою. Складний збір із двома виїзними поєдинками, але я щасливий, адже ми показали себе як команда, здобули чотири очки та посіли друге місце у групі.

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Ми добре завершили цей цикл Ліги націй, хоча й не ідеально. Сергій Станіславович побажав нам удачі в клубах, на які ми зараз перемикаємося. Хочу подякувати нашим уболівальникам, які нас підтримували з різних точок світу. Ми відчували цю підтримку, бачили повідомлення. Чесно – ми дуже старалися до самого кінця і здобули три очки.

Можна сказати, що перші 10 хвилин у цьому матчі були ідеальними, але потім... Перший тайм, я вважаю, був дуже хорошим, а от у другому ми, мабуть, трошки психологічно розуміли, що за рахунку 2:0 треба грати простіше. Наприкінці могли забивати три м'ячі й закривати цей поєдинок, але вийшло як вийшло. Я думаю, що ми виграли заслужено. Могли перемагати й з більшим рахунком, спокійніше. Але вийшла така нервова кінцівка. Головне, що ми забили на один м'яч більше", – цитує Миколенка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, "синьо-жовті" фінішували на другій сходинці у квартеті В1. Наша збірна зіграє стикові матчі з однією з команд, які стали третіми в групах Ліги А (Шотландія, Бельгія, Угорщина, Сербія) за право піднятися в елітний дивізіон. Жеребкування цієї стадії пройде 22 листопада, матчі – 20-го й 23 березня 2025 року. Україна розпочне протистояння на власному полі.

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