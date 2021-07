На Євро-1968 збірна Англії їхала у статусі чемпіона світу. Хлопці Альфа Ремзі доволі легко пройшли кваліфікацію на турнір, який формально розпочинався з півфіналів. Спочатку перемогли у групі із Шотландією, Уельсом та Північною Ірландією, а згодом у двох матчах плей-оф пройшли Іспанію. Не менш успішно паралельним курсом просувалася Югославія, яка на груповому етапі пройшла Німеччину та Албанію, а потім не помітила французів: 1:1 та 5:1. Шляхи Англії та Югославії перетнулися у півфіналі континентальної першості.

5 червня 1968-го залишився в історії футболу не лише, як день, коли фіналіст чемпіонату Європи визначився жеребом (саме того дня трапилася легендарна історія з монеткою за участю капітанів СРСР та Італії – у підсумку Альберт Шестерньов програв). Кількома годинами пізніше у Флоренції розпочався другий півфінал, який зберігав інтригу до самого кінця.

На 86-й хвилині лідер балканців Драган Джаїч забив єдиний гол у ворота Гордона Бенкса, а вже за три хвилини трапився ще один історичний епізод. Відео зафіксувало лише його розв’язку – іспанський суддя Хосе Марія Ортіс де Мендібіль вилучає з поля англійця Алана Маллері. Такою була перша червона картка в історії Євро.

На жаль, для самого порушника антирекорд цим не обмежився. Як виявилося згодом, вилучення гравця Тоттенхема стало першим в історії англійської національної команди. Прем’єрна червона картка за 424 матчі!

"Арбітр стояв поруч, приблизно за два ярди. Якби я зрозумів, що він настільки близько, я, мабуть, не зробив би цього. Звичайно, він показав мені червону картку, і я пішов. Тоді я навіть не уявляв, що жодного гравця збірної Англії ніколи не вилучали, це навіть не приходило мені в голову. То була мить гніву та розчарування, але мені доводиться жити з нею вже стільки років", – розповідав потім Маллері, який проводив свій 11-й з 35-ти поєдинків за збірну.

Чому Алан зробив це? Начебто з мотивів помсти. Англієць розповідає, що югославський футболіст Добрівоє Трівіч дуже грубо зіграв проти нього і робив це протягом всього двобою. Маллері не втримався, як каже сам порушник, "kicked him straight in the balls", тобто відімстив кривднику ударом у пах.

Маллері (у центрі) на ЧС-1970 / Фото Mirrorpix

Півзахисник англійців Ноббі Стайлс, який перебував на лаві запасних, пішов до роздягальні слідом за Маллері. Незабаром зібралася уся команда. Маллері пригадує – наставник збірної Альф Ремзі не кричав на підопічного і, скоріше, мав претензії до брутальних дій югославів, які протягом всього матчу порушували правила. Тренер все ж кинув кілька різких слів на адресу Маллері, проте згодом відзначився особливим жестом – заплатив штраф за Алана у FA. Так, англійська футбольна асоціація оштрафувала хулігана на 50 фунтів.

Зрештою, на цьому проблеми антигероя не завершилися. Усі газети тільки й писали про вчинок Маллері. Здається, та історія не відпустила його учасника і дотепер. Нещодавно 79-річний чоловік згадував, як одного дня йому зателефонував онук. "Дідусю, ти в газеті", – вигукнув малий. Виявилося, що напередодні було вилучено когось із англійських збірників. Преса черговий раз не оминула увагою ветерана і вкотре згадала 1968-й. Вони знову оприлюднили список "порушників". І прізвище Маллері вже традиційно було першим.

"Я хотів би вплинути на це, але ти не можеш змінити історію. Коли я дивлюся черговий поєдинок збірної, і якщо когось вилучать, я гарантую, що мій телефон буде розриватися. Це те, що ти повинен прийняти до кінця свого життя. Це частина покарання. Я був першим гравцем Англії, якого вилучили, але чи скажете ви, хто був другим? Б'юся об заклад, що ви не зможете цього зробити. Всі пам’ятають першого. Бути першим – це трохи складно, але я повинен прийняти це, тому що так було насправді", – додає Алан Маллері.