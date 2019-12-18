Перше інтерв'ю Лобановського після повернення в Динамо – ретро дня

Легендарний тренер Валерій Лобановський восени 1996 року повернувся у київське Динамо після роботи зі збірними ОАЕ та Кувейту.

Після повернення до столиці України фахівець оцінив рівень тодішніх гравців Динамо, розповів про плани щодо селекції та зміни у тренувальному процесі команди.

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Нагадаємо, за часів незалежності України Динамо з Лобановським 5 разів перемагало у національному чемпіонаті, тричі ставало володарем Кубка та виходило у півфінал Ліги чемпіонів сезону 1998/99.

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