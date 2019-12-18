Перше інтерв'ю Лобановського після повернення в Динамо – ретро дня

Іспанія — 19:31 2011
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Барселона – Реал Мадрид: стартові склади на Ель Класіко – Ракітіч і Модріч в запасі
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Зозуля на фоні гучного скандалу не потрапив до заявки Альбасете на матч Кубка ІспаніїІспанія — 18:40 527
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Лунін дебютує за Вальядолід у матчі Кубка Іспанії проти Толоси – українець потрапив до стартового складуІспанія — 18:14 708
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Ворскла влаштовує кадрову революцію – кілька гравців покидають клубУкраїна — 14:55 1405
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Динамо виставить Родрігеса на трансфер через регулярні порушення режиму, – ЗМІУкраїна — 14:28 5732