"Перше футбольне телебачення в Україні починалось з маленьких кімнат", – Денисов привітав канали Футбол 1/2 з 10-річчям

Генеральний директор каналів Футбол 1/2 Олександр Денисов розповів про початок функціонування та успіхи першого футбольного каналу в Україні.

"Сьогодні телеканалам Футбол 1/Футбол 2 виповнюється 10 років.

Завжди цікаво згадувати з чого все починалося. Спочатку були невеликі кімнати, в яких сиділо кілька людей і думали, як створити першу футбольну телебачення в Україні. Було непросто, адже аналогів не існувало. Неможливо було взяти приклад, почерпнути досвід, знайти фахівців, такої кількості журналістів і коментаторів. Проте, ця історія відбулася і нам вже 10 років.

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Що таке 10 років? Це багаторічне міцне партнерство з такими світовими іменами, як УЄФА, і провідними європейськими лігами. Це якісні власні футбольні трансляції українського футболу і нашої збірної. Це десятки проектів і передач власного виробництва. Це маса експериментів, які нам вдалося втілити в життя. Мені здається, ми прожили дуже щасливі 10 років.

Ми були не тільки свідками, але й учасниками Євро-2012, працювали з Бразилії на ЧС-2014, створювали якісний продукт навколо збірної на Євро-2016 і брали участь в проведенні фіналу Ліги чемпіонів в Києві", – написав Денисов у своєму Фейсбук.

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