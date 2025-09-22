Карпати у рамках 6-го туру УПЛ 2025/26 здолали Оболонь (2:0). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Карпати підходили до матчу з Оболонню на тлі невдалої серії – львів’яни не здобули жодної перемоги в п’яти турах УПЛ і вилетіли з Кубка, поступившись серед інших двом новачкам ліги та Буковині.

Лупашко дізнався вердикт від босів Карпат – джерело озвучило потенційну заміну

Вже на 5-й хвилині Карпати вийшли вперед: Ломницький зрізав м’яч у власні ворота після подачі Мирошніченка з кутового – автогол, 0:1.

У другому таймі Бабогло переграв свіжого Приймака і замкнув навіс Мирошніченка – 0:2! Рахунок залишився незмінним до фінального свистка, тож Карпати нарешті здобули першу перемогу в сезоні.

Карпати здобули першу перемогу в чемпіонаті, перегравши Оболонь на виїзді