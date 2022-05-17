Нова OTT-платформа від Setanta Sports вже доступна на українському ринку та пропонує глядачам найкращий досвід перегляду спортивних подій. setantasports.com – це перша спортивна OTT-платформа в Україні.

Мільйони українських любителів спорту зможуть дивитись найкращі змагання з усього світу через Android TV, Samsung, смартфони, планшети та інші пристрої за символічну ціну – 20 українських гривень до початку нового сезону.

У портфель Setanta Sports входять ексклюзивні права на показ наступних чемпіонатів та спортивних подій: англійська Прем'єр-ліга, німецька Бундесліга, матчі Кубка Англії та Кубка Ліги, англійський Чемпіоншип, шотландська Прем'єр-ліга, Чемпіонат Бельгії, Формула-1, Nascar, НБА, Євроліга, НХЛ, чоловічі та жіночі тенісні турніри, UFC, Bellator, а також змагання з гольфу.

Після реєстрації на setantasports.com у користувача з'явиться власний профіль та додаткові можливості для перегляду прямих трансляцій у паралельному режимі (з використанням функції multiview), а також повних записів матчів, оглядів, найкращих моментів та багато іншого різноманітного контенту.

Телеканали Setanta Sports ведуть мовлення в Україні з 2019 року, а після придбання Setanta Ukraine грузинською компанією Adjara Group у 2021 році, поряд з телеканалами компанія також розвивалася у напрямку ОТТ-платформи.

"У ці непрості для України часи наша компанія ухвалила швидке, але водночас глибоко зважене та спільно обдумане рішення про запуск ОТТ-платформи setanatasports.com.

Таким чином ми, як регіональна спортивна медіакомпанія, хочемо занурити наших користувачів з України у світ, який демонструє беззаперечну та всезагальну підтримку українському народу. Пропонуючи багатофункціональну та різноманітну спортивну платформу населенню України, ми хочемо продемонструвати, наскільки сильно ми бажаємо українському народу нарешті полегшено зітхнути на повні груди. Ми віримо, що спорт – це шлях до миру та єдності.

Ми також твердо віримо, що дуже скоро Україна повернеться до нормального життя ще більш сміливою духом і стабільною, як ніколи. І для нас було б честю стати частиною такої України, яка є прикладом хоробрості для всього світу", – сказав виконавчий директор компанії Гіоргі Пруїдзе.

Україна стала 13-ю країною, де була офіційно запущена ОТТ-платформа setantasports.com. Adjara Group у 2021 році придбала усі права на бренд Setanta Sports з ліцензіями та телеканалами. Крім Грузії, компанія оперує у 13 країнах Європи та Азії: Україні, Азербайджані, Вірменії, Молдові, Білорусі, Литві, Латвії, Естонії, Казахстані, Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані та Туркменістані.