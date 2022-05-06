Другий та третій дивізіони України очікувано повторили рішення, яке раніше ухвалила Прем'єр-ліга.

"ПФЛ своїм рішенням затвердила турнірні таблиці Першої та Другої ліг станом на 24 лютого 2022 року. Команди, що посіли останні місця в групах А (Любомир) і Б (Суми) Другої ліги, не вилітають і не припиняють членства в ПФЛ.

УПЛ може втратити двох представників – у зоні ризику головні жертви російських окупантів

Щодо обміну між лігами та форматів змагань ПФЛ у сезоні-2022/2023, то для обговорення цих питань створено робочу групу, до якої ввійшли представники ПФЛ, УПЛ та УАФ. Запропонований нею проєкт у підсумку має бути затверджений Виконкомом УАФ", – йдеться у публікації офіційного сайту УАФ.

Додамо, що лідером Першої ліги перед зупинкою сезону був Металіст, а Кривбас йшов на другому місці. У Другій лізі головними претендентами на підвищення були львівські Карпати, Лівий берег (група А), МФК Металург і Скорук (група Б).

Росія напала на Україну: Суркіса звинувачують в допомозі Медведчуку, УПЛ ризикує втратити два клуби (LIVE)