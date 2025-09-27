Олександрія здолала Полтаву в матчі 7-го туру УПЛ. Відео гола та огляд небезпечних моментів зустрічі дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Моментів у першому таймі було небагато. З цікавого відзначимо повернення Мігеля Кампуша після дискваліфікації, який уже на 7-й хвилині травмував Вівдича. А на 45+2 хвилині Теді Цара забив єдиний м'яч у зустрічі. Єрмолов пробив з правого краю штрафного, зреагував на сейв воротаря та зумів віддати в центр, а Цара замкнув у порожні ворота.

Олександрія втримала мінімальну перемогу над Полтавою

У другому таймі моментів також було небагато, тож Олександрія вперше у цьому сезоні не пропустила та обігнала Полтаву, набравши 7 очок (13 місце). Новачок УПЛ залишився чотирнадцятим з 4 балами в активі.