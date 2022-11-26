Вболівання за свою збірну у Катарі далеко не завжди завершується щасливим підсумком.

Футбольна асоціація Уельсу офіційно підтвердила смерть фаната Кевіна Девіса під час Мундіалю.

Уельс – Іран – 0:2 – відео голів і огляд матчу з першим вилученням на ЧС-2022 і рекордом Бейла

Вболівальник "драконів" прибув у Катар разом із сином та друзями. Сумний кінець спіткав Кевіна, коли йому було 62 роки. Наразі все вказує на смерть від "природних причин". ФА Уельсу перебуває у постійному контакті з родиною жертви і обіцяє надати всіляку допомогу.

Врятувати "драконів" на ЧС-2022 може лише диво. Кривдникам збірної України потрібно перемагати Англію і сподіватися на нічию в матчі Іран – США.

Уельс драматично програв Ірану в меншості на 90+8 – шалене везіння і кунг-фу воротаря не врятували Бейла та Ко