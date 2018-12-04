Журнал France Football опублікував відеоролик, в якому півзахисникові Реала і збірної Хорватії Луці Модрічу вперше показали його "Золотий м'яч".

Перед початком церемонії нагородження, яка відбулася вчора, 3 грудня, в Парижі, головний редактор France Football Паскаль Ферре показав Модрічу його приз.

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"Він дуже хороший. Це один з найкрасивіших трофеїв. Не можу повірити. Неймовірно. Коли ви подзвонили мені і сказали про перемогу, я плакав", – сказав 33-річний футболіст.