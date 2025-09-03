Захисник Василь Буртник, який нещодавно приєднався до Динамо, поділився першими враженнями після підписання угоди з киянами.

– Василю, про тебе дуже мало інформації в інтернеті: до минулого сезону фактично не знайшли жодної згадки. Розкажи, звідки ти родом, коли почав займатися футболом, за кого виступав на дитячому рівні та чи маєш якісь досягнення?

– Я з міста Городенка, що на Івано-Франківщині. Там і почав займатися футболом у шість років у місцевій ДЮСШ. У 12 років пройшов відбір до Академії футболу УФК-Карпати (Львів), де провів п’ять повних років (із 7 по 11 класи). З досягнень можу виділити рік, коли у віковій категорії U-15 ми здобули "бронзу" – на той час для нас це було дуже вагоме досягнення.

– Як загалом дізнався про зацікавленість із боку Динамо? Хто повідомив і якою була реакція рідних, партнерів та тренера в Ниві?

– Кілька днів тому ми зіграли календарний матч з Агробізнесом (гра завершилася внічию – 0:0). Я за звичним графіком повернувся додому, і за дві години після його завершення мені зателефонував головний тренер Юрій Вірт, сказавши, що має для мене дуже хорошу новину – я їду до Динамо Київ. Моя перша реакція – шок, здалося, що це якийсь жарт… Потім він детально розповів про зацікавленість, – заявив Буртник для прес-служби Динамо.

Нагадаємо, орендна угода з футболістом, який належить тернопільській Ниві, буде чинною один рік.

Минулого сезону Буртник захищав кольори івано-франківської Ревери 1908 у Другій лізі, де провів 17 поєдинків у всіх турнірах. На старті нинішнього сезону він підписав контракт із тернопільською Нивою, що виступає у Першій лізі, та встиг відіграти 5 матчів.

