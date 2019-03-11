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Перша поразка Сульшера з МЮ в АПЛ, зміна лідера Бундесліги, Лунін майже зупинив Атлетіко – підсумки євровікенду

12:31 463 Читать на русском
Перша поразка Сульшера з МЮ в АПЛ, зміна лідера Бундесліги, Лунін майже зупинив Атлетіко – підсумки євровікенду
Лєно проти Лукаку – головна дуель вікенду
r.savriy Роман Саврій

"Футбол 24" розставляє головні акценти європейського вікенду, протягом якого загострилася боротьба в топ-4 АПЛ, Баварія обійшла Борусію, а Пйонтек знову приніс Мілану перемогу.

Англія: Арсенал зупинив Сульшера

Ідеальний вікенд для Арсенала – серед чотирьох претендентів на два місця в топ-4 лише "каноніри" виграли свій матч 30-го туру АПЛ. До того ж у прямого конкурента – на Емірейтс капітулював Манчестер Юнайтед (2:0). Уле Гуннар Сульшер зазнав першої поразки з "дияволами" в чемпіонаті, однак норвежцю за цей поєдинок не має бути соромно. Юнайтед створили достатньо гольових моментів, атакували навіть гостріше за суперника і переграли його по xG (2.37 на 1.53).

Можна сказати, що дистанція закономірно відібрала в МЮ очки, додавши трішки більше справедливості в результати Сульшера. Втім, безпрограшна серія тривала б і далі, якби Бернд Лєно не творив дива, а Ромелу Лукаку реалізував хоча б половину своїх стовідсоткових моментів. 4 змарновані шанси від бельгійця – знову синдром "великих" опонентів?

На щастя Арсенала, їхні лондонські сусіди спіткнулися. Тоттенхем продовжив вільне падіння у грі з Саутгемптоном (2:1), дозволивши "святим" оформити камбек після 200-го гола в кар'єрі Харрі Кейна. Маурісіо Почеттіно набрав 1 очко за останні 4 тури. Челсі між матчами з Динамо в Лізі Європи вимучив на останніх хвилинах домашню нічию проти Вулвергемптона (1:1). У Мауріціо Саррі як завжди винні всі, крім Жоржінью. За 8 турів до фінішу між 3-м і 6-м місцями у таблиці 4 пункти. Битва буде пекельна.

У заочній боротьбі лідерів АПЛ Манчестер Сіті та Ліверпуль впевнено здолали Уотфорд (3:1) і Бернлі (4:2) відповідно. За "містян" хет-трик оформив Стерлінг, а "скаузерам" результат дублями забезпечили Фірміно та Мане. Все прогнозовано та спокійно, якщо не враховувати, що Сіті вперше зламав організовану оборону Уотфорда голом з офсайду, а Ліверпуль у компенсований час ледь не придумав собі проблеми. Гвардіола наразі випереджає Клоппа на 1 бал.

Німеччина: Баварія феєрично повернулася на вершину

Вперше після 5-го туру мюнхенська команда очолила турнірну таблицю Бундесліги. Баварія розтрощила на власному полі Вольфсбург (6:0) – настільки легкого життя хлопцям Ковача ніхто не прогнозував, але суперник тотально розчарував, а вони самі видали один з найкращих матчів у сезоні.

Розкішним був Хамес, Лєвандовскі відзначився дублем і став найкращим іноземним бомбардиром Бундесліги, хорошу форму показали Тьяго та Кімміх, хет-трик з асистів за 10 хвилин оформив Рібері, тренери підтримали місцем у старті шокованих Льовом ветеранів. Повернення на вершину символічне – Баварія дійсно в порядку перед Ліверпулем.

З іншого боку, лідерство Мюнхена можна назвати формальністю – перше місце команда посідає лише завдяки кращій різниці голів. У Борусії стільки ж очок, вона здобула другу вікторію за місяць, обігравши Штутгарт (3:1). Однак у випадку з дортмундцями якраз не скажеш, що вони цілком в порядку: є традиційні питання до реалізації, не вражає нинішній малюнок гри, а перемога над слабким Штутгартом прийшла під завісу матчу. БД – не фаворит чемпіонських перегонів.

Борусія М перервала жахливу серію перемогою над Майнцем (0:1) і наздогнала на третьому місці РБ Лейпциг. Байєр на засніженому полі перестріляв Ганновер (2:3) у дуже напруженому матчі з дикими курйозами. З моменту приходу Петера Боса леверкузенці йдуть з другим результатом за набраними очками – 18 з 24.

Іспанія: Лунін майже зупинив Атлетіко

Лідер Прімери Барселона не мала проблем з Райо Вальєкано (3:1), хоча пропустила першою. Що цікаво, команда Ернесто Вальверде – головний експерт за камбеками в Європі. Барселона в цьому сезоні набрала 20 очок, програючи в рахунку, що є найкращим результатом у топ-5 лігах. Ліонель Мессі по стандарту: асист зі штрафного на Піке – 12-й у Ла Лізі, гол з пенальті – 26-й у Ла Лізі. За обома показниками аргентинцю немає рівних у провідних лігах.

Атлетіко за підсумками 27-го туру програє Барселоні 7 очок. Два гравці збірної України доклали всіх зусиль, щоб цей розрив став більшим, але їхній Леганес вже ж не встояв на Ванда Метрополітано. Андрій Лунін здійснив сейв дня та парирував пенальті, однак цього виявилося мало, щоб зупинити "матрацників" – 1:0.

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Реал розгромив Вальядолід (1:4) і залишився на третьому місці, однак в Іспанії не поспішають говорити про збереження посади для Сантьяго Соларі. У звітному турі виграла вся топ-4 – Хетафе також. Хайме Мата відзначився в 5-му матчів поспіль, оформивши дубль у ворота Уески. Сенсація Хосе Бордаласа продовжує впевнено йти у зоні Ліги чемпіонів, а Севілья тим часом перервала безвиграшну серію розгромом Реал Сосьєдада (5:2) з хет-триком Бен-Єддера.

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Італія: Пйонтек знову приносить Мілану перемогу

Ювентус у 200-му матчі на Альянц Стедіум розбив Удінезе (4:1), а головним героєм з двома голами став 19-річний форвард Мойзе Кін. Лідери "старої синьори" відпочивали та готувалися до Атлетіко. Зараз всі сили потрібно кинути на Лігу чемпіонів, у Серії А гандикап перед переслідувачами вже непристойний – 18 пунктів.

Наполі втратив очки проти Сассуоло (1:1) та підпустив Мілан до другого місця на відстань 6 залікових балів. У "россонері" 5-матчева переможна серія в чемпіонаті – Кшиштоф Пйонтек приніс виграш над К'єво (1:2) та наздогнав Роналду в бомбардирських перегонах. А випереджає їх тільки Фабіо Квальярелла, який забив 20-й гол, але не вберіг Сампдорію від домашньої поразки Аталанті.

Франція: Балотеллі прибив свою колишню команду

ПСЖ отримав відпочинок після шоку від Манчестер Юнайтед – матч з Нантом перенесли через нестабільну ситуацію в регіоні. Лілль мінімально здолав Сент-Етьєн (0:1) і закріпився на другому місці, а Ліон дозволив конкуренту відірватися, втративши перемогу над Страсбуром (2:2) перед виїздом до Барселони. Маріо Балотеллі єдиним голом приніс Марселю 3 очки в матчі з Ніццою. Восени він не хотів грати за "орлів", змінив клуб і знайшов мотивацію прибити їх.

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