Перша перемога Вісенте Гомеса у відеоогляді матчу Львів – Олімпік – 0:1

Донецький Олімпік здобув першу перемогу у сезоні 2019/20. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Аутсайдери УПЛ Львів та Олімпік зустрілись на стадіоні Україна у матчі 7 туру УПЛ. Вже у першому таймі вболівальники побачили парад жовтих карток і вилучення Гончара, а перед перервою форвард гостей Матар Дійє мав чудову нагоду вивести свою команду вперед, але не реалізував пенальті.

Олімпік переграв Львів у матчі з двома пенальті – донеччани здобули першу перемогу в сезоні

У другій половині зустрічі команди продовжили створювати невелику кількість моментів. Загалом за увесь матч Львів завдав лише 1 удар по воротах Олімпіка, тоді як донеччани відповіли 7 моментами. За 10 хвилин до кінця основного часу гостям вдалось заробити ще один пенальті, який вдало виконав Сергій Політило. У підсумку, Олімпік здобув мінімальну перемогу.