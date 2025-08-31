Верес у матчі 4-го туру УПЛ сезону 2025/26 здобув перемогу над ЛНЗ з рахунком 2:0. Відео голів та огляд поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Вже на старті поєдинку Верес відкрив рахунок: після вкидання з аута Харатін навісив у штрафний майданчик, де Бойко точним ударом у лівий нижній кут змусив капітулювати голкіпера суперників.

Верес здобув дебютну перемогу в новому чемпіонаті, сенсаційно перегравши ЛНЗ – черкасці пропустили перші голи в сезоні

У другому таймі гості провели ще одну результативну атаку. Шарай обіграв захисника на лівому фланзі та прострілив у центр штрафного, а Ндукве випередив Кузика і відправив м’яч у сітку. Другий гол Вереса закріпив перемогу рівнян у цьому матчі, яка стала першою у новому сезоні УПЛ. ЛНЗ ж, своєю чергою, пропустив перші голи.

