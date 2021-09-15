Ювентус без проблем розгромив Мальме в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Мальме – Ювентус.

Після невдалого старту в Серії А Ювентус нарешті здобув першу перемогу під час другого приходу Массіміліано Аллегрі. Рахунок відкрив Алекс Сандро, який головою в падінні замкнув навіс Куадрадо.

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Перед перервою туринці примудрились забити ще двічі за 2 хвилини. Спочатку Дибала реалізував пенальті за фол на Мораті, а вже в настпуному епізоді Пауло асистував іспанському форварду. Таким чином, Ювентус разом з Челсі очолює групу H, набравши 3 очки.