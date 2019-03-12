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Перша перемога Раньєрі після повернення в Рим у відеоогляді матчу Рома – Емполі 

10:56 123 Читать на русском
Перша перемога Раньєрі після повернення в Рим у відеоогляді матчу Рома – Емполі 
Рома – Емполі – 2:1

Рома у рідних стінах мінімально переграла Емполі у першому матчі римлян під керівництвом Клаудіо Раньєрі.

9’ Стефан Ель-Шаараві
33’ Патрік Шик
80’ Алессандро Флоренці
 
Жезус Жуан 12’

Господарям вдалося забити швидкий гол. Стефан Ель Шаараві скористався відскоком та ефектно пробив по воротах Емполі з-за меж штрафного майданчика – без шансів для голкіпера. Вже за 3 хвилини Емполі зумів відновити паритет. Жуан зрізав м'яч у власні ворота.

Рома перемогла Емполі в першому матчі під керівництвом Раньєрі

На 33-й хвилині Шик переграв оборонця у повітряній боротьбі та результативно пробив головою. Гол Патріка виявився останнім у цій зустрічі. Таким чином, Рома здобула першу перемогу під керівництвом Клаудіо Раньєрі.

Після 27 матчів римляни посідають 5 сходинку у Серії А (47 очок), а Емполі йде на 17 позиції (22 пункти).

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Теги
Італія Рома - Емполі Рома Рома Емполі Емполі Клаудіо Раньєрі Клаудіо Раньєрі Відеоновини
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