Евертон вперше в сезоні здобув перемогу в чемпіонаті Англії, обігравши Вест Хем в рамках 8-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Евертон – Вест Хем на Футбол 24.

Команди провели перший тайм майже без моментів, а от на старті другого ледь не забив Боуен – його удару в дотик після прострілу трохи забракло точності.

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Евертон відповів гострим ударом Грея, а трохи пізніше Мопе забив єдиний гол у зустрічі після передачу Івобі. Міг зрівняти рахунок Бенрама, але його удар прийняла на себе стійка.

Таким чином, Евертон набрав 7 очок та піднявся на 13 місце, а Вест Хем з 4 пунктами залишився у зоні вильоту.

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