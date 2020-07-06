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Перша перемога Ліверпуля після чемпіонства у відеоогляді матчу проти Астон Вілли

07:30 - Читать на русском
Перша перемога Ліверпуля після чемпіонства у відеоогляді матчу проти Астон Вілли
Ліверпуль – Астон Вілла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль рамках 33-го туру АПЛ обіграв Астон Віллу. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Астон Вілла на "Футбол 24".

71’ Садьйо Мане
89’ Кертіс Джонс
 
71’ Садьйо Мане
89’ Кертіс Джонс

Командам тривалий час ніяк не вдавалося відкрити рахунок. Лише під кінець матчу голи Садьйо Мане та Куртіса Джонса дозволили Ліверпулю здобути першу перемогу у статусі чемпіонів Англії. Свій перший матч після дострокового завоювання золотих медалей "червоні" програли Манчестер Сіті (0:4).

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Перемога у звітній зустрічі дозволила Ліверпулю набрати 89 очок і збільшити відрив від другого місця до 23-х пунктыв. Астон Вілла залишилася у зоні вильоту.

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Англія Відеоновини Астон Вілла Астон Вілла Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Астон Вілла
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