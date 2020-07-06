Перша перемога Ліверпуля після чемпіонства у відеоогляді матчу проти Астон Вілли

Ліверпуль рамках 33-го туру АПЛ обіграв Астон Віллу. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Астон Вілла на "Футбол 24".

Командам тривалий час ніяк не вдавалося відкрити рахунок. Лише під кінець матчу голи Садьйо Мане та Куртіса Джонса дозволили Ліверпулю здобути першу перемогу у статусі чемпіонів Англії. Свій перший матч після дострокового завоювання золотих медалей "червоні" програли Манчестер Сіті (0:4).

Ліверпуль не без проблем переграв Астон Віллу, Бернлі не втримав перемогу над Шеффілд Юнайтед: 33-й тур АПЛ, неділя

Перемога у звітній зустрічі дозволила Ліверпулю набрати 89 очок і збільшити відрив від другого місця до 23-х пунктыв. Астон Вілла залишилася у зоні вильоту.